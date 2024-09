Zukunftsmodell auch für kleine Dörfer? Mehr Aufgabenteilung in Neuhütten: Darum macht der Ortschef doch weiter

Neuhütten · Wegen des hohen Zeitaufwands wollte Peter Koltes eigentlich den Job des Ortsbürgermeisters in Neuhütten nicht mehr machen. Jetzt will er es doch noch einmal wissen. Überzeugt hat ihn eine geplante Entlastung, die auch in anderen Dörfern zum Trend werden könnte.

08.09.2024 , 10:46 Uhr

Mehr Unterstützung für den Ortsbürgermeister: Peter Koltes (Mitte) hat das Amt in Neuhütten nun doch ein zweites Mal übernommen. Die neuen Beigeordneten Patrick Jakobs (links) und Sascha Düpre wollen ihm künftig einige Aufgaben abnehmen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber