Protestaktion Aufruf für Demo gegen Rechts auch in Konz

Die Demo ende auf jeden Fall rechtzeitig, damit die Teilnehmer den Bus der Linie 89 nehmen könnten, der um 13.12 Uhr am Markt in Konz abfährt, betonen die Organisatoren. So könnten alle zusammen im Anschluss um 14 Uhr die Großdemo in Trier an der Porta Nigra unterstützen. Wie die Veranstalter in Trier fordern die Konzer alle Teilnehmer auf, zur Demonstration keine Parteifahnen oder -symbole mitzubringen.