Zusammenarbeit mit Profi-Agentur Mehr große Kulturevents in der Stadt? So wollen die Hermeskeiler es schaffen

Hermeskeil · Die Stadt Hermeskeil wagt den Versuch: Die Verantwortlichen möchten mehr große Kulturveranstaltungen vor der Haustür, die der ehrenamtliche Beirat allein aber nicht stemmen könnte. Deshalb ist jetzt ein professioneller Partner an Bord. Womit der im April loslegen will und was die Zusammenarbeit beiden Seiten bringt.

18.01.2024 , 08:11 Uhr

Neuer Partner für die großen Events: Christof Kramp soll mit seiner Saarburger Agentur Station K dafür sorgen, dass in Hermeskeil auch Kulturveranstaltungen mit größerer Strahlkraft professionell über die Bühne gehen. Der Startschuss fällt schon im April. Stadtbürgermeisterin Lena Weber (rechts), Tourismuschefin Valérie Dengler und der ehrenamtliche Kulturbeirat wollen sich auf kleinere Formate konzentrieren, damit jeden Monat etwas los ist in der Hochwaldstadt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Eines der größten Kulturevents im vergangenen Jahr in Hermeskeil lockte 800 Zuschauer in die Hochwaldhalle. Das Musical-Projekt zeigte „Scrooge und der Geist der Weihnacht“. Für die Verantwortlichen hinter den Kulissen war das ein toller Erfolg, aber auch eine Menge Stress. „Da war wirklich jeder Stuhl besetzt. Wir haben gemerkt, wenn die Stadt Veranstalterin ist, dann stoßen wir bei solchen Größenordnungen einfach an unsere Grenzen“, sagt Stadtbürgermeisterin Lena Weber.