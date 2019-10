Veranstaltung von SWR und TV : Ein erfrischender Blick auf die Region Saar-Obermosel

Moderator Holger Wienpahl (links) plaudert im Filmbeitrag mit Alexander Baltes in Temmels. Baltes hat sich einen Traum erfüllt: Er braut Bier (Foto oben). Zur Vorpremiere des Videos ist die Gießhalle in Saarburg voll (unten). Foto: SWR

Saarburg Einen kurzweiligen Abend erlebten 80 Besucher, die SWR und TV zum Auftakt der Heimatwoche Saar-Obermosel eingeladen hatten. Es ging um schöne Menschengeschichten.

Natur und Tourismus stehen im Fokus der Sendungen „natürlich“ (Dienstag, 15. Oktober, 18.15 Uhr), „Expedition in die Heimat“ (Freitag, 18. Oktober, 20.15 Uhr) und „Fahr mal hin“ (Samstag, 19. Oktober, 18.15 Uhr). In „Stadt Land Quiz“ (Samstag, 19. Oktober, 18.45 Uhr) darf munter mitgeraten werden.

Das Format „Mensch Leute“ begleitet am Montag, 14. Oktober, um 18.15 Uhr eine Luftretterin in der Grenzregion. In der Heimatwoche laufen zwei Formate, die erst im September neu gestartet sind: „Werktags Helden“ (Mittwoch, 16. Oktober, 18.15 Uhr), und „Mensch Heimat“ (Freitag, 18. Oktober, 18.15 Uhr).

Die in der Kulturgießerei Saarburg gezeigten Filmbeiträge werden während der Heimatwoche Saar-Obermosel vom 14. bis 18. Oktober im SWR-Fernsehen ausgestrahlt, und zwar jeweils in der Landesschau um 18.45 Uhr. Reihenfolge: Wiltingen (Montag), Wincheringen (Dienstag), Temmels (Mittwoch), Saarburg (Donnerstag), Serrig (Freitag).

Der Trierische Volksfreund begleitet die Heimatwoche mit eigener Berichterstattung und beteiligt sich an Aktionen. Zusammen haben die beiden Medien zur Auftaktveranstaltung Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die Kulturgießerei eingeladen. Rund 80 Besucher sahen in einer exklusiven Vorpremiere einen Zusammenschnitt der Reise von Landesschau-Moderator Wienpahl durch die Region Saar-Obermosel. Das Publikum applaudierte lautstark nach der Vorführung. Auch 13 TV-Leser, die sich auf einen Aufruf hin beworben hatten, waren dabei. Theo Silbernagel aus Temmels, einer von ihnen, sagte: „Der Film hat mir gut gefallen. Kurz und bündig wurden Menschen mit besonderem Hobby aus verschiedenen Orten vorgestellt. Das war erfrischend.“

Doch wieso die Region Saar-Obermosel? „Wir wollten mal weg von Trier“, erklärte der SWR-Abteilungsleiter Günther Dudek im von Lothar Schmitz (ebenfalls SWR) geführten Interview in der Gießhalle in Saarburg. TV-Chefredakteur Thomas Roth bekräftigte, dass es dort genügend spannende Geschichten zu finden gebe, mit denen täglich mehrere Zeitungsseiten befüllt werden könnten. Zur Frage, warum sich der Volksfreund an der Fernsehaktion beteiligt, sagte Roth: „Uns hat es überzeugt, dass die Menschen hier in den Mittelpunkt gestellt werden.“ Zudem könnten beide Seiten einen Nutzen daraus ziehen.