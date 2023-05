Rückblick auf ein bewegtes Leben Gestalter der Hochwald-Region wird 100 Jahre alt

Nach seiner Ausbildung in der Kommunalverwaltung war Justen zunächst in den Amtsverwaltungen in Blankenrath, Klüsserath und Kell tätig, bevor er 1958 zum Amtsbürgermeister des Amtes Kell und später zum Bürgermeister der 1970 gegründeten Verbandsgemeinde Kell gewählt wurde. Nach dreimaliger Wiederwahl wurde er 1988, nach über 30-jähriger Dienstzeit als Bürgermeister, in den Ruhestand verabschiedet. Für seinen Einsatz und seine Verdienste wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Verbandsgemeinde verliehen. Daneben erhielt er für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande durch den Bundespräsidenten, die Deutsche Feuerwehr-Medaille des Deutschen Feuerwehrverbandes, das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes und die Silberne Ehrennadel des Luftsportverbandes Rheinland-Pfalz.