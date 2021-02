Kommune : Ortsgemeinderat Wincheringen plant 550 000 Euro für neue Halle ein

Wincheringen Investitionen für die kommenden Jahre, ein Imbiss in der Dorfmitte und der weitere Ausbau des Wohngebiets Auf Mont haben die Gemeinderatssitzung in Wincheringen bestimmt.

Am Brückenkopf gegenüber dem Grenzübergang nach Wormeldingen hat sich die Gemeinde ein Grundstück gesichert, das zunächst für den Neubau eines Supermarktes vorgesehen war. Hier hatten jedoch von Seiten der genehmigenden Behörden städtebauliche Bedenken vorgelegen, das Gelände befinde sich zu weit außerhalb des Ortes. Der von Edeka zu betreibende und am Weg in das Baugebiet „Auf Mont“ gelegene Markt soll bis Anfang 2022 in Betrieb gehen.

Schömann – und da ist er sich mit dem Rat einig – zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des boomenden Stadtteils „Auf Mont“ auf der Höhe mit Blick auf die Mosel und Luxemburg: „Alles, was jetzt geplant und umgesetzt wird, fügt sich harmonisch ein. Die beiden Wohnhäuser am Hang unterhalb der Kita am Europaplatz werden in Blockform mit 22 Wohneinheiten vom Investor, der Firma Zenz aus Cochem, nun zeitnah errichtet. Die Planungen des vorherigen Entwicklers hatten aufgrund ihrer Größe nicht die Zustimmung des Rates erhalten. Neben den Gebäuden entstehen nun auch Grünanlagen von Seiten der Gemeinde. Die Planungen für acht bis zehn Grundstücke an der Berliner Allee, wo sich jetzt noch Weinberge befinden, werden nun für die Beteiligung öffentlicher Belange offengelegt und können dann ebenfalls zügig voranschreiten, sobald die Anschlüsse gelegt sind. Ein besonderer Blickfang wird ein Einfamilienhaus am Kopf des Europaplatzes in bevorzugter Lage. Hier hätte sich die Gemeinde auch ein Restaurant vorstellen können, „aber man findet momentan dafür keinen geeigneten Betreiber“, bedauert Schömann.