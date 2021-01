Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Große Investitionen kommen auf Reinsfeld zu

REINSFELD Ein Gewerbe- und Industriepark nahe der A 1, Kitaerweiterungen und Änderungen beim Straßenbau sollen dieses Jahr angepackt werden.

Die Erarbeitung eines rechtskräftigen Bebauungsplans für den Gewerbe- und Industrie-Park (GIP) Hochwald in Reinsfeld und Offenlage des Bebauungsplans steht als nächstes an. Zehn Hektar für, meist ortsansässige, mittelständische Unternehmen sind dafür an der B 407, in der Nähe der Autobahnauffahrt, vorgesehen. „Wer für sein Unternehmen Platz braucht, sollte diese Chance bei uns bekommen“, findet der Ortschef. Doch da gibt es noch die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Mainz. Diese Behörde vermutet archäologisch bedeutsame Funde auf dem Baugelände.