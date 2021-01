Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Schoden will sich als Dorf weiterentwickeln

Schoden will sich als Dorf weiterentwickeln

Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken

Schoden Ausblick auf 2021: Die Gemeinde hat einen Antrag beim Land gestellt, um die Chance auf hohe Zuschüsse für die Dorferneuerung zu haben.

Die ganz großen neuen Projekte für 2021 hat der Schodener Ortsbürgermeister Rüdiger Hausen auf TV-Nachfrage zwar nicht auf dem Zettel. Dennoch sind in der Ortsgemeinde einige positive Entwicklungen im neuen Jahr zu erwarten, für die die Weichen bereits gestellt wurden.

Als Erfolgsmodell stellt sich die Erschließung neuen Baulands in Schoden heraus, denn das Neubaugebiet Leimkaul steht vor der Fertigstellung. „Im Frühjahr dürfte die Baureife vorliegen“, freut sich Hausen. Danach können die ersten Familien mit dem Bau beginnen. Ein konkretes Datum könne nicht genannt werden, da dies natürlich auch abhängig von der Witterung sei.

Von den 31 Grundstücken sind laut Ortsbürgermeister bereits 30 verkauft. Das letzte Grundstück werde den Interessenten in der Reihenfolge nach dem Eingang der Anfragen angeboten. Die Interessentenliste sei so lang, dass keine Anfragen mehr angenommen werden könnten.

Für 2021 hat die Ortsgemeinde Schoden zudem ein wichtiges Ziel: die Bewerbung als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung. Es läuft der Antrag auf Anerkennung als Investitions- und Maßnahmenschwerpunktgemeinde, der aktuell in Mainz geprüft wird. Wird er bewilligt, winken dem Ort hohe Zuschüsse für Projekte, die Infrastruktur und Gemeinschaft im Dorf nachhaltig verbessern. Die Mitteilung, ob es eine Anerkennung gibt, erwartet Hausen Ende Frühjahr bis Anfang Sommer. Schoden könnte sich dann noch besser entfalten.

