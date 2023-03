Ist die Stadt jetzt reich? : Ausgeglichener Haushalt und trotzdem neue Schulden in Konz

Foto: Boie Jürgen

Konz Die Stadt Konz schafft es erstmals seit mehr als 20 Jahren, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das liegt nicht nur an einem neuen Gesetz. Die Bürger müssen ebenfalls einen Anteil bringen.

„Historisch“ sei es, was die Verwaltung da vorgelegt habe, heißt es gleich an mehreren Stellen bei der Haushaltssitzung des Konzer Stadtrats am Dienstagabend. Unter dem Strich gibt es erstmals seit etlichen Jahren ein Plus. 514.000 Euro stehen da – ohne Minus. Im Vorjahr waren es noch knapp vier Millionen Euro Miese. Für die breite Stadtratsmehrheit ist das ein Grund, dem Haushalt zuzustimmen. Nur die Grünen-Fraktion übt Kritik (siehe Info).

Wo kommt das ganze Geld her?

Info Anträge von Grünen und FWG Die Grünen haben dem Haushalt nicht zugestimmt. „Weder existieren große Pläne für den Klimaschutz noch für zukunftsfähige, nachhaltig und mit Vernunft gedachte Stadtentwicklung. Weder Kinderbetreuung noch Wohnen sind weiter gedacht als zur kurzfristigen Bedarfsbefriedigung“, begründet Grünen-Sprecherin Laura Malburg das im Stadtrat. Ihre Partei beantragt deshalb im Haushalt Beratungsleistungen zur Erstellung eines übergeordneten Entwicklungsplans Wohnen für die Stadt Konz zu berücksichtigen. Dafür wollen die Grünen 50.000 Euro ausgeben, die sie zum Beispiel bei der Erschließung eines Baugebiets in Konz-Filzen, für die 550.000 Euro im Investitionsprogramm stehen, einsparen. Es müssten Fachleute eingeschaltet werden, um die Stadt zukunftsfähig zu entwickeln, statt einfach drauflos zu planen. Bei den anderen Fraktionen stoßen die Grünen auf wenig Gegenliebe. Sie lehnen den Antrag mehrheitlich ab. Bernhard Henter (CDU) argumentiert: „Ich muss aufs entschiedenste zurückweisen, dass wir uns per Zufall Baugebiete ausgesucht haben.“ Auch Detlef Müller-Greis (FWG und Ortsvorteher von Könen), dass weitere Zwischenschritte unnötig seien. Ebenfalls keinen Erfolg hat FWG-Fraktionschef Hermann Momper mit seinem Antrag, in der Verwaltung eine zusätzliche halbe Stelle zu schaffen, an die sich Interessierte bei Fragen zu Förderprogrammen wenden können, zum Beispiel in Bezug auf den EU-Leadertopf. Allerdings signalisieren die Verwaltung und die anderen Fraktionen grundsätzlich ihre Zustimmung. Allerdings sei diese Stelle eher auf der Ebene der Verbandsgemeinde Konz einzurichten, weil ja auch die anderen Dörfer in der Verbandsgemeinde von Beratung zu Förderprogrammen profitieren könnten.

Dass die Stadt Konz ihren Haushalt ausgleichen kann, liegt einerseits an einer Gesetzesänderung auf Landesebene, andererseits helfen aber auch die Bürger und die Verbandsgemeinde Konz mit.

Seit diesem Jahr ist das Gesetz zur Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheindland-Pfalz in Kraft. Die Zuweisungen des Landes an die Kommunen erfolgen nun bedarfsorientiert. Und der Bedarf in Konz ist groß. Vor allem, weil die Stadt noch Träger von vier Grundschulen ist, bekommt sie im Vergleich zu anderen Gemeinden hohe Ausgleichszahlungen über die Schlüsselzuweisung B. Diese lag 2022 noch bei rund einer Million Euro. Ein Jahr später sind es 2,7 Millionen Euro mehr. Auch die Schlüsselzuweisung A spült mehr als 907.000 Euro mehr als im Vorjahr in die Konzer Kasse – nämlich 4,6 statt 3,7 Millionen Euro.

Joachim Weber, Bürgermeister der Stadt, folgert: „Wir sind in der Stadt Konz sicherlich einer der Profiteure des neuen kommunalen Finanzausgleichs und bekommen mehr Geld als vorher.“ Ausgeglichen sei der Haushalt dadurch nicht. Alle Abteilungen im Rathaus hätten mehrere Runden gedreht, um erforderliches Einsparpotenzial zu heben.

Hinzu kommt eine Rückzahlung von 1,1 Millionen Euro von der Verbandsgemeinde. Diese hat 2021 mehr an Umlagen von den Gemeinden bekommen hat, als sie brauchte.

Und letztlich müssen auch die Bürger mithelfen, den Haushalt auszugleichen. Der Stadtrat erhöht in der Haushaltssitzung unter anderem die Grundsteuern A und B sowie Friedhofsgebühren und die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen (der TV berichtete). Dazu erklärt Weber, dass die Stadt nur bei den Grundsteuern nur auf die vom Land geforderten Mindestsatz gehe und keinen Spielraum habe. So kommen 2023 rund 280.000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse. Ein Durchschnitts-Hausbesitzer muss jährlich mit etwa 40 Euro zusätzlicher Grundsteuer rechnen. Bei den Gebühren gehe es nur darum, kostendeckend zu arbeiten. In Bezug auf die Friedhofsgebühren betont Weber, dass diese zuletzt vor zwölf Jahren angepasst worden seien.

Warum steigen die Schulden?

Ihre geplanten Projekte – darunter die prestigeträchtige Sanierung des Klosters Karthaus sowie den Neubau oder die Sanierung der Grundschule in Oberemmel, für die 2023 zusammen insgesamt acht Millionen Euro zu Buche stehen – kann sie aber nicht aus eigener Tasche stemmen. Neben Fördergeld aus Programmen des Bundes, des Landes oder des Kreises braucht sie dazu frisches Geld von Banken. Die Folge: Obwohl der Haushalt ausgeglichen ist, braucht die Stadt Konz neue Kredite. Die Verschuldung steigt laut dem Haushalt von rund 50 auf rund 63 Millionen Euro – zumindest in der Theorie. In der Praxis hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass meist viel weniger Projekte umgesetzt werden können, als geplant. Somit müsste die Stadt auch weniger Geld aufnehmen.

Wie reagieren die Fraktionen auf den Etat?

CDU, FWG, SPD und FDP stimmen dem Haushalt zu. Die Grünen lehnen ihn ab.

Bernhard Henter (CDU) sagt: „Die Stadt Konz bekommt jetzt das Geld, das ihr 20 Jahre lang vorenthalten wurde.“ Probleme sieht Henter wegen der Grenznähe nach Luxemburg. Da viele Arbeitnehmer aus der Stadt in Luxemburg und nicht in Deutschland arbeiteten, bekomme die Stadt nicht die Einkommenssteueranteile, die sie eigentlich verdienen würde. Er fordert vom Land zusätzliche Geld dafür. Dieses könne sich die Landesregierung dann über ein Abkommen mit Luxemburg zurückholen. Henter betont mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt: „Konz braucht weitere Gewerbegrundstücke.“

Hermann-Josef Momper (FWG) betont in seiner Hauhaltsrede, dass die Stadt 1,94 Millionen Euro mehr an Umlagen an die Verbandsgemeinde und den Kreis zu zahlen seien als im Vorjahr. Die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer reichten nicht aus, um diese Kosten zu decken. Momper beantragt zudem eine Stelle in der Verwaltung, damit diese einen Ansprechpartner für Förderprogramme hat (siehe Info). Mit Blick auf den ausgeglichenen Haushalt sagt er: „Niemand sollte bei der Euphorie vergessen, dass wir am Ende des Jahres voraussichtlich 63 Millionen Euro Schulden haben.“

Jens Tossing (SPD) sagt: „Der Haushalt ist ein Befreiungsschlag für die Stadt Konz.“ Endlich sei die Stadt finanziell vernünftig ausgestattet. Aber: Die SPD sehe nach wie vor ein großes Defizit für bezahlbaren Wohnraum in Konz. Bis zum Ende der Legislaturperiode „sollten wir ein Konzept erstellen, wie wir sozialen Wohnraum schaffen können“. Die „zweite gigantische Aufgabe“ seien Kitas und Schulen. Die Stadt müsse sich bei Kitas als Gebäudeträger hervortun, um im Wettbewerb um Fachkräfte konkurrieren zu können. Tossing fordert, dass ein Fachgremium des Stadtrats sich jede Kita ansehen müsse.

Max von Kunow (FDP) sagt: Der Haushalt sehe vordergründig gut aus, täusche aber über viele Probleme hinweg. Diese Probleme beträfen vor allem die folgenden Generationen. Die FDP begrüße es deshalb sehr, dass mehrere SPD-Mitglieder einen Zuschuss aus Luxemburg für die grenznahen Kommunen gefordert haben, um die fehlenden Einkommenssteueranteile auszugleichen. Konz würde so aus von Kunows Sicht zwei bis 2,6 Millionen Euro jährlich zusätzlich haben. „Ohne eine stärkere Zusammenarbeit europaweit hat diese Stadt keine Zukunft“, sagt er.

Laura Malburg (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt: „Der Haushalt folgt keinem Masterplan, keinem übergeordneten Zukunftsziel.“ Der Etat sei „reaktiv“. Dabei hätte die Stadt gerade jetzt die Möglichkeit, in die aktive Gestaltung zu kommen. Da sei kein Ansatz zu erkennen, insbesondere wenn es um das Erschließen neuen Wohnraums gehe. Die Grünen stellen deshalb einen Änderungsantrag (siehe Info).