Der Verein Geschichts- und Kultufreunde Nittel e. V.lädt am Freitag, 29. März, in das Gasthaus Holbach-Müller, Kirchenweg 15, in Nittel, zu einem Abend ein, bei dem die Zuhörer Neues über fremde Kultur, Musik, Bräuche, Kochkünste und das alltägliche Leben erfahren. red