Kolumne Auslese : Mit offenen Augen durch die Weinberge

Meinung Ob sportlich oder am Sonntagnachmittag gemütlich vor dem Stückchen Erdbeerkuchen: Wandern und Spazierengehen entlang der Mosel ist sehr beliebt. Gerade, wenn es noch nicht zu heiß ist, kann man hier Sonne und Wärme tanken.

Und was der Mensch liebt, lieben auch Tiere und Pflanzen. Auf meinen Touren in den Weinbergen liebe ich es, zu schauen, was da alles fliegt, kriecht und wächst. Und deshalb stelle ich heute hier meine fünf persönlichen Favoriten in und am Weinberg vor.

Auf den ersten Platz steht für mich die Mauereidechse. Wenn man im Frühjahr genau hinhört, kann man hören, wie die Tiere durch das Laub flitzen. Die streng geschützte Art lebt vor allem an Mauern und Felsen, die ihnen Schutz vor Kälte und vor Vögeln bieten, die sie gerne jagen. Übrigens kann die Mauereidechse einen Teil ihres Schwanzes abwerfen, um Angreifer von sich abzulenken.

Der zweite Platz gehört der Weinbergs-Traubenhyazinthe. Einst waren die blau blühenden Pflanzen die Vorboten des Frühlings im Weinberg. Dort findet man sie heute meist nur noch auf Flächen, die wenig maschinell bearbeitet werden. Zu tiefgründige Bearbeitung zerstört nämlich die Zwiebeln.

Als drittes gehört für mich die Weinbergschnecke zu meinen persönlichen Favoriten. Das wärmeliebende Tier kann sich verschiedenen Lebensräumen anpassen. So liebt sie beispielsweise lichte Wälder, aber auch offene Lebensräume mit vor allem kalkreichen, nicht zu trockenen Böden.

Auf den vierten Platz steht für mich der Gewöhnliche Natternkopf, der in der Eifel auch „Eisenhart“ oder „Knohf“ genannt wird. Man findet ihn häufig in den Weinbergen, weil er beispielsweise steinige Böden liebt. Wildbienen und Schmetterlinge lieben die Pflanzen, weil sie reichlich Nektar spenden.

Platz fünf gehört dem Schwalbenschwanz, stellvertretend für all die Tag- und Nachtfalter, die entlang der Säume an den Weinbergsflächen schwirren. Der zur Familie der Ritterfalter zählende Schmetterling ist einer der größten und auffälligsten Falter in Deutschland. Die geschlechtsreifen Insekten lieben die Gipfelbalz, werben also um ihre Geschlechtspartner an exponierten Geländestellen.

Und es lohnt sich immer wieder genauer hinzuschauen. So habe ich kürzlich in einem Weinberg in der Nähe von Saarburg das Apenninen-Sonnenröschen entdeckt, das in Deutschland als gefährdet gilt und besonders streng geschützt ist. Vor einigen Jahren habe ich an der Obermosel mitten zwischen den Weinreben die Bocks-Riemenzunge gefunden, eine Art, die ebenfalls als gefährdet gilt und geschützt ist.

Es lohnt sich also, mit offenen Augen durch die Weinberge zu ziehen. Da kann man manche Rarität entdecken (und etwa gleich im Artenfinder oder auf www.observation.org melden). Und eines sollten Sie natürlich auf Ihren Touren nie vergessen: eine gute Flasche Wein.

Was sind Ihre Lieblingstiere und -pflanzen in den Weinbergen? Über Ihre Antworten freut sich nach seinem Urlaub