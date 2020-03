Stadt Saarburg : Ausschuss bespricht Gärten von Saarburg

Saarburg Der Bauausschuss des Saarburger Stadtrats diskutiert am Mittwoch, 11. März, 14.30 Uhr, im Saal Schlossberg im Haus Warsberg in Saarburg unter anderem über die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für das Küchengebäude in der ehememaligen Kaserne in Saarburg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken