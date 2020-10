Aussprache im Gemeinderat : Erster Schritt raus aus dem Dauerstreit-Modus in Lampaden?

Es gab größeren Gesprächsbedarf in der Sitzung des Lampadener Gemeinderats am Donnerstag, 22. Oktober, im Bürgerhaus. Der Grund dafür war ein erfolgreicher Eilantrag, den vier Ratsmitglieder beim Trierer Verwaltungsgericht gestellt hatten. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Lampaden Die Fraktionen im Gemeinderat Lampaden sind sich einig, dass sie ihre Konflikte gern beenden würden. Über das Wie gibt es jedoch unterschiedliche Vorstellungen. Das wird in der mehr als dreistündigen Sitzung am Donnerstag deutlich.

Eindringlich appellierte Martin Alten, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell, vor Beginn der Sitzung des Lampadener Gemeinderats an alle Anwesenden, sich wegen der verschärften Corona-Lage um einen zügigen Ablauf zu bemühen. Dass die Sitzung dann doch mehr als drei Stunden dauerte, lag am offensichtlich großen Gesprächsbedarf der Ratsmitglieder. Dafür die Hauptursache war der jüngste Streit um den Ausschluss von vier CDU-Ratsmitgliedern von Sitzungen. Die Betroffenen hatten per Eilantrag und positivem Beschluss des Trierer Verwaltungsgerichts durchgesetzt, dass sie am Donnerstagabend wieder mitentscheiden durften (TV von gestern).

Aktueller Konflikt Das Gericht hatte mit dem Beschluss allerdings nur geklärt, dass die betroffenen CDUler an der aktuellen Ratssitzung teilnehmen dürfen und nicht – wie vom Ortschef angenommen – für weitere Sitzungen ausgeschlossen sind. Parallel läuft zusätzlich eine Klage beim Verwaltungsgericht. Damit wehren sich die Ratsmitglieder gegen ihren Ausschluss von den Sitzungen am 10. September und 15. Oktober, der nach ihrer Meinung und nach Auffassung von VG-Verwaltung und Kommunalaufsicht rechtswidrig erfolgte.

Die Bürgerliste Lampaden (BGL) hatte nun kurzfristig eine Aussprache zu dem Thema beantragt. BGL-Fraktionschef Sebastian Backes erklärte, er habe den am Nachmittag ergangenen Gerichtsbeschluss intensiv gelesen und darin „einiges gefunden, was man in verschiedene Richtungen interpretieren könnte“. Es sei jedoch die Absicht der BGL, „dass wir heute die Rechtsstreitigkeiten, die hier im Raum stehen, beenden und keine Beschwerde einlegen“. Dafür solle die CDU dann aber ihrerseits ihre Klage zurückziehen.

Ratsmitglied Andreas Herbster (fraktionslos) nannte dies einen grundsätzlich guten Schritt. Denn ein weiterer Rechtsstreit helfe der Gemeinde nicht weiter. „Mir fehlt aber ein bisschen die Bereitschaft, auch einmal einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und sich vielleicht auch zu entschuldigen“, erklärte Herbster an die Adresse von Ortsbürgermeister Martin Marx und BGL. Damit spielte er auf eine Klage an, die Marx im Mai beim Verwaltungsgericht eingereicht hatte und mit der er eine nachträgliche Überprüfung der Wahl eines CDU-Ratsmitglieds 2019 in den Rat erreichen wollte. Diese Klage, die Haupt-Auslöser der jüngsten Konflikte im Ortsgremium gewesen ist, hatte der Ortschef über seine Anwältin erst vor kurzem zurückziehen lassen. „Ich habe keinen Bock mehr auf diese Juristerei. Wir müssen wieder eine andere Ebene finden, um gemeinsam was fürs Dorf zu erreichen“, appellierte Herbster.

Aussprache Da die CDU-Mitglieder signalisierten, sich nicht zu einer Entscheidung über ihre Klage drängen lassen zu wollen, beantragte BGL-Chef Backes eine Sitzungsunterbrechung für eine Aussprache außerhalb des Protokolls. Dabei traten auch frühere Konflikte und grundsätzliche Probleme im Rat zu Tage.

„Keiner hier möchte Streit. Aber wie stellst du dir die Zusammenarbeit in Zukunft vor?“ sprach Felix Willems (CDU) den Ortschef an, der eine direkte Antwort schuldig blieb. Die Informationspolitik durch Marx sei „bescheiden“, kritisierte Willems. Die CDU habe sich oft vom Ortsbürgermeister übergangen gefühlt – zuletzt in dem Konflikt über ihre angebliche Befangenheit, der letztlich zu ihrem Ausschluss von Sitzungen geführt habe. Die „Haarspalterei“ von Ortschef und BGL sei der Grund für zahlreiche Widersprüche und Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre, die von deren Seite initiiert worden seien.

CDU-Fraktionschef Gerhard Willems erklärte: „Ich werde heute zu der Klage nichts sagen und mich nicht auf ein Spiel ‚Gibst du mir das, geb ich dir das’ einlassen.“ Die Eskalation des Streits habe Marx zu 99 Prozent zu verantworten mit der Eilentscheidung zur Klage im Mai, die er gegen den Mehrheitswillen des Rats getroffen habe. Backes (BGL) entgegnete: „Wir sind alle verantwortlich für das, was hier passiert.“

Der VG-Beigeordnete Alten stellte fest, dass „hier in einer Stunde nicht die letzten Jahre Ratsarbeit aufgearbeitet werden können“. Aus seiner Sicht hätte die BGL vor der Sitzung das Gespräch mit der CDU suchen sollen, „damit hier demnächst vielleicht wieder etwas Vernünftiges für das Dorf herauskommt“. An einen Neuanfang gleich Bedingungen zu knüpfen, könne kaum funktionieren.

Appell eines Bürgers Während der Aussprache meldete sich auch ein Zuhörer zu Wort. „Ich weiß nicht, was überhaupt noch in der Gemeinde passiert ist“, beklagte er. Ihn als Bürger störe vor allem, dass im Ort nichts vorwärts gehe. Es sei normal, dass man im Rat nicht immer einer Meinung sei. Aber dann entscheide die Mehrheit: „Es geht nicht darum, dass einer den anderen austrickst. Oder wollt ihr als die Gruppe in die Annalen Lampadens eingehen, die die meisten Gerichtskosten produziert hat?“

Ausblick Nach dem Wiedereintritt in die Sitzung stimmte der Rat dank vier Ja-Stimmen der BGL (bei zweimal Nein und einer Enthaltung – die CDU durfte zu ihrer eigenen Klage nicht mitstimmen) für die Beauftragung einer Anwältin. Sie soll Marx bei einer bis zum 30. Oktober verlangten Stellungnahme zur CDU-Klage unterstützen. Dies sei wegen der kurzen Frist notwendig, sagte Marx. Er sehe sich allein nicht in der Lage, die Stellungnahme zu verfassen. Backes (BGL) appellierte nochmals an die CDU, dass die Anwältin bei Rücknahme der Klage ja gar nicht gebraucht werde.