Ausstellung über Frauen im Widerstand KZ Hinzert im Hochwald: Wie der „gute Engel“ Häftlingen half

Hermeskeil/Trier · Sie widersetzte sich dem NS-Regime: Die Ordensschwester Ernesta Gilles pflegte im Krankenhaus in Hermeskeil Hunderte Häftlinge aus dem KZ Hinzert. Was über die mutige Frau bekannt ist und warum ihr vor allem Menschen in Luxemburg noch immer dankbar sind.

31.01.2024 , 07:25 Uhr

Die Gedenkstätte am ehemaligen SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hochwald: Von den Häftlingen, die dort von den Nationalsozialisten terrorisiert wurden, wurden einige im Hermeskeiler Krankenhaus behandelt. Dort versorgte sie die Franziskanerin Schwester Ernesta Gilles. Wie sie den Männern half, ist zurzeit in einer Ausstellung in Trier zu sehen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Von Dagmar Stadtfeld

Es war ein Ort des Schreckens und der Verzweiflung, das ehemalige SS-Sonderlager und spätere KZ Hinzert im Hochwald. Hunderte Häftlinge kamen dort zwischen 1940 und 1945 ums Leben. Vielen Überlebenden aus dieser Zeit leistete eine Ordensschwester aus dem nahegelegenen Hermeskeil mutig Beistand. Schwester Ernesta Gilles soll dort im Krankenhaus Häftlinge aus dem Konzentrationslager mit Hingebung gepflegt und sich dabei auch selbst in Gefahr gebracht haben.