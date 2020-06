Ausstellung : Saarburger Maler Josef Kochems – Hochbegabt und auch mal stur

Saarburg Mit einer Ausstellung ehrt das Saarburger Amüseum zum wiederholten Mal den 2004 verstorbenen Maler Josef Kochems, der zeitlebens am Wasserfall lebte. Wer war dieser Mann?

Ein stattlicher Mann im Mantel mit Hut und Aktentasche auf dem Weg zum Bahnhof – das ist das Bild, das viele Einheimische noch vor Augen haben, wenn sie an den heimatverbundenen Maler Josef Kochems denken. Der Saarburger hat zeitlebens am Wasserfall mit seiner Schwester Susanne („Sannchen“) und deren Familie gelebt.

Ein viel detaillierteres Bild hat sein ehemaliger Nachbar und Weggefährte Robert Vadrot. Der gebürtige Franzose war mehr als 30 Jahre lang der Betreiber der Gaststätte Zunftstube am Markt und als kunstsinniger Freund ein häufiger Begleiter (und Chauffeur) von Kochems. Mit ihm hat er Reisen zu Kunstausstellungen in ganz Deutschland und Europa unternommen hat. Der 72-jährige Vadrot beschreibt seinen Freund als durchaus ambivalente Persönlichkeit: einerseits hoch begabt, breit gebildet und sehr intelligent. Andererseits manchmal jähzornig und stur, besonders Obrigkeiten gegenüber. Da wurde auch schon mal ein dienstbeflissener Bahnschaffner angeblafft. Gütig sei er zu Kindern gewesen. Immer hatte er kleine Geschenke zur Hand, verlangte aber auch Dankbarkeit und Höflichkeit.

Unvergesslich sein Auftritt am Bahnhof von Wesel, als er kraft seines forschen Auftretens, einen schon angefahrenen Zug stoppte, weil er im Abteil ein wertvolles Ausstellungsplakat vergessen hatte. Das musste er dann vor Sannchen verstecken, die die immensen Ausgaben des Malers für solche Preziosen niemals gebilligt hätte. „Er war ein Original“, sagt Vadrot lachend.

Josef Kochems, 1923 in Saarburg geboren, war wohl ein Getriebener der Kunst. Es musste aus ihm heraus. Er musste seine Eindrücke und Emotionen verarbeiten, die Malerei war das Mittel. Da war es auch egal, was bemalt wurde. Es gibt Bilder auf Pappkarton oder Spanplatten. Josef Kochems hatte zwar nach dem zweiten Weltkrieg die Kunstschule besucht, musste diese jedoch aus finanziellen Gründen abbrechen und hat mehr als 40 Jahre in seinem erlernten Beruf als Polsterer gearbeitet. Kommerzieller Erfolg seiner Werke war ihm nie beschieden, bis heute gibt es keinen signifikanten Markt dafür. Da waren teure Leinwände eine knappe Ressource.