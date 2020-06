Kostenpflichtiger Inhalt: Bericht des Gesundheitsamts Trier : Das Virus schwindet, die Arbeit wegen der Corona-Folgen bleibt

Trier/Konz/Saarburg/Schweich/Kell Der Trierer Gesundheitsamtschef Harald Michels blickt auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Fazit: Stadt und Kreis haben die Situation bisher gut gemeistert, brauchen aber trotzdem zusätzliches Personal. Der nächste Schritt ist wohl eine Impfkampagne.

Die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg sind aus Sicht des Gesundheitsamts und der Kreisverwaltung gut durch die Covid-19-Pandemie gekommen. Im Sozial- und Gesundheitsausschuss hat Gesundheitsamtsleiter Harald Michels über Infiziertenzahlen, Überstunden, benötigtes Personal und die Impfkampagne gesprochen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Menschen zukommt.

Die letzten Infizierten Von ehemals 297 mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen (195 im Landkreis/102 in Trier) befindet sich laut dem Gesundheitsamt noch eine Frau aus dem Landkreis in Quarantäne. Diese Frau sei schon seit Anfang Mai infiziert und danach immer wieder positiv getestet worden, erklärt Michels am Mittwochabend im Gesundheitsausschuss. Solche Langzeitinfektionen mit Sars-CoV-2 kämen manchmal vor, die Viruslast der Frau sei aber höchstwahrscheinlich so niedrig, dass sie nicht mehr ansteckend sei. 286 der ehemaligen Covid-19-Patienten gelten als genesen, zehn sind gestorben. (der TV berichtete).

Info Einrichtungen für Behinderte Detlef Schmitz, Leiter des Sozialamts der Kreisverwaltung, erläuterte dem Ausschuss, wie die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten wieder den Betrieb aufnehmen. Diese seien zwar im März recht kurzfristig geschlossen worden, die Betreuung habe – auch durch Mithilfe des Umfelds der Betroffenen – aber weitestgehend funktioniert. Nur in Einzelfällen habe das Sozialamt Hilfe organisieren müssen, bis eine Notbetreuung aufgebaut worden sei. „Inzwischen werden die Einrichtungen schrittweise wieder geöffnet“, sagt Schmitz. Zu diesen Einrichtung für die Eingliederung behinderter Menschen gehören unter anderem die Lebenshilfewerke in Trier, der Schönfelder Hof in Zemmer oder die Tagesförderstätte in Saarburg. Die Lebenshilfewerke seien seit dem 4. Mai in Betrieb, sagt Schmitz. Die Hygiene- und Abstandsregelungen gelten laut dem Sozialamtsleiter auch dort. Je nach Grad der Behinderung sei es schwierig für die Einhaltung zu sorgen. Trotzdem seien 60 Prozent der Mitarbeiter wieder vor Ort in Trier und beim Hofgut Serrig. Der Schönfelder Hof sei sogar zu 70 Prozent ausgelastet und die Tagesstätte in Saarburg mit 80 Prozent. Laut Schmitz dürfen Tagesförderstätten, wo meist schwerst behinderte Menschen betreut werden, am 15. Juni unter Einhaltung der Hygieneregeln ebenfalls wieder öffnen.

Den täglichen Meldedienst und die damit einhergehenden Pressemitteilungen hat das Gesundheitsamt angesichts ausbleibender Neuinfektionen eingestellt. Letztmalig ist der Behörde am 22. Mai ein Covid-19-Erkrankter gemeldet worden. Laut Michels handelt es sich um einen Trierer, der sich im Spanien-Urlaub infiziert hatte und dort vor seiner Rückkehr nach Trier in einem Krankenhaus beatmet werden musste. Inzwischen sei der Mann wieder genesen, verkündet Michels dem Ausschuss.



Kennzahl nie überschritten Der Bund hat im Zuge der im Mai erlassenen Lockerungen ausgerufen, dass eine Kommune die Corona-Maßnahmen wieder verschärfen muss, sobald innerhalb einer Woche mehr als 50 Neu-Infizierte pro 100 000 Einwohner registriert werden. Dieser Wert wurde laut Gesundheitsamt in Trier und Trier-Saarburg zu keinem Zeitpunkt überschritten. Die lokalen Statistiken zeigen den höchsten Wert sowohl in der Stadt als auch im Kreis in der 13. Kalenderwoche (23. bis 27. März). In Trier lag er bei 31,6 und im Kreis Trier-Saarburg bei 28,8. Seit dem 25. Mai liegt der Wert bei 0 (siehe Grafik mit weiteren Zahlen).



Ausreichend Beatmungsgeräte Alleine im ehemaligen Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier-Nord, das am Dienstag auf Bereitschaftsbetrieb umgestellt hat, gibt es laut Michels 24 Beatmungsgeräte. Laut dem Gesundheitsamtschef waren dort höchstens zehn der Geräte auf einmal im Einsatz. Insgesamt seien in der Stadt und im Landkreis 126 Geräte vorhanden, sagt Michels. Es kämen auch weitere hinzu. Deshalb sieht er die Region im Fall einer zweiten Welle gut aufgestellt.



Überstunden abbauen, dann Impfkampagne In den vergangenen Wochen waren im Gesundheitsamt Wochenend- und Nachtdienste an der Tagesordnung. „Wir haben unsere normale Tätigkeit komplett aufgegeben“, sagt MIchels. So hätten zum Beispiel der Jugendärztliche Dienst oder die Gynäkologen im Gesundheitsamt auch Wochenenddienste wegen der Pandemie gemacht. Dieser Einsatzbereitschaft und auch der Unterstützung durch Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung sowie der Stadt Trier ist es laut Michels zu verdanken, dass alles – vor allem auch die Corona-Hotline – so gut funktioniert hat. Seit Anfang Juni hat sich die Situation im Amt erstmals entspannt. Es könnten sogar – zumindest in einem kleinen Rahmen – Überstunden abgebaut werden. Allerdings warte auch schon die nächste Aufgabe: die Vorbereitung einer großen Impfkampagne. Zuerst sind Pfleger, Ärzte, Rettungsdienst und Schlüsselpersonal in den Verwaltungen dran. Dann folgt der große Rest der Bevölkerung.

Neue Mitarbeiter Das Gesundheitsamt hat zwei Stellen für sogenannte Containment Scouts beantragt, die das RKI an die örtlichen Behörden vermittelt und die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen sollen. Beide Stellen sind inzwischen besetzt, die erste seit dem 4., die zweite seit dem 25. Mai. Michels ist mit beiden Mitarbeiterinnen, eine hat Psychologie, eine Gesundheitsmanagement studiert, sehr zufrieden. Am Mittwoch habe er eine Mail erhalten, dass die Stellen möglicherweise sogar für ein Jahr statt für ein halbes Jahr besetzt bleiben können, sagt er.



Mehr Personal gefordert Trotzdem sei das Gesundheitsamt dauerhaft nicht ausreichend besetzt: Aus Sicht des Chefs fehlen Hygiene-Inspekteure. Das sind die Kräfte, die Hygienevorgaben kontrollieren und zum Beispiel Schwimmbad-, Sauna- oder Restaurantbetreibern helfen, die Vorgaben richtig umzusetzen. Zurzeit kommen auf die rund 260 000 Einwohner in Kreis und Stadt sechs Hygieneinspekteure, einer auf 43 000 Einwohner. Michels und Landrat Günther Schartz gehen aber davon aus, dass eigentlich ein Inspekteur auf 20 000 bis 30 0000 Einwohner kommen müsste. Deshalb fordert Michels zwei weitere Angestellte fürs Gesundheitsamt.