250-jährige Geschichte Der Preis „Museum des Monats“ geht nach Saarburg

In der alten Gießhalle der ehemaligen Glockengießerei Im Staden in der Saarburger Unterstadt scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Zwar werden hier seit 22 Jahren keine Glocken mehr gegossen, aber in der unverändert belassenen Halle bleibt das Handwerk erlebbar. Eine Installation zeigt mithilfe von Licht und Klang und einem begleitenden Film eindringlich, wie ein Glockenguss tatsächlich vonstatten ging. Der morbide Charme vergangener Zeiten prägt die Atmosphäre.