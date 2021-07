Ausgezeichnete Ausbildung : Das macht die Ausbildung im Weingut Apel an der Mosel so besonders

Foto: Jürgen Boie

Nittel Wer den Beruf des Winzers erlernen will, ist bei einen Weingut in Nittel besonders gut aufgehoben. Das ist jetzt mit einer Auszeichnung anerkannt worden. Aber was steckt dahinter?

Das Weingut Hubertus M. Apel in Nittel ist ein Familienbetrieb in vierter Generation. Bei aller familiärer Tradition hat man auch immer den Blick auf zukünftige Herausforderungen gerichtet. Dazu gehört neben einer modernen technischen Ausstattung auch die zeitgemäße Ausbildung von Winzergesellen. Die ausgezeichnete fachliche Ausbildung, gepaart mit der warmherzigen Atmosphäre eines Familienbetriebs, führte dazu, dass das Weingut Apel zum besten Ausbildungsbetrieb 2021 in den „grünen Berufen“ gewählt wurde.Was sind die „grünen Berufe? Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft weist insgesamt vierzehn Berufsfelder als „grüne Berufe“ aus. Das sind unter anderem Berufe wie Gärtnerin, Laborantin der Milchwirtschaft, Jäger, Fischer, Agrartechniker, Winzer, Tierwirte oder Pflanzentechnologin.

Wie wird man bester Ausbildungsbetrieb?

Die beiden rheinland-pfälzischen Landjugendverbände Rheinhessen-Pfalz und Rheinland-Nassau schreiben einen Wettbewerb gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz aus. Die Betriebe müssen sich selbst bewerben. Sie stellen ihr Ausbildungskonzept vor. Eine Fachjury begutachtet das Konzept. Nach einer Vorauswahl werden die besten Betriebe besucht und analysiert. Die Auszubildenden werden umfangreich befragt.

Wie hat das Weingut Apel die Jury überzeugt?

Foto: Jürgen Boie

Die Auszubildenden loben die moderne technische Ausstattung und die Möglichkeit, in allen Bereichen des Weinbaus fundiert ausgebildet zu werden. Sie bekommen Verantwortung für konkrete Aufgaben übertragen. Zugleich erfahren sie Wertschätzung und fühlen sich im Alltag im Familienbetrieb wohl. Zum Abschluss ihrer Ausbildung können die Azubis einen eigenen Wein herstellen.

Die Jury erwähnt darüber hinaus die inhaltlich und methodisch vorbildliche Ausbildung.

Foto: Jürgen Boie

Welche Auszeichnungen erhält der Gewinner des Wettbewerbs?

Neben einer Urkunde und einem Geldgewinn in Höhe von 500 Euro erhält der Wettbewerbsgewinner eine Plakette zur Montage an einer Hauswand, die auch der Imagewerbung des Betriebs dienen soll.

Wie reagiert das Weingut Apel auf die Auszeichnung?

Im Weingut ist man sehr stolz und glücklich über die Auszeichnung. Aber man ist in Gedanken auch bei den von der Hochwasserkatastrophe besonders stark betroffenen Winzern im Ahrtal. „Das Preisgeld werden wir spenden“, sagt Philip Apel. Nach der Feierstunde möchte sich der Kellermeister mit geeignetem Gerät auf den Weg machen, um die Kollegen beim Wiederaufbau ihrer Betriebe zu unterstützen.

Was sagen die „lokalen Würdenträger“?

Simone Thiel, Beigeordnete des Kreises Trier-Saarburg: „Mich beeindruckt die Solidarität in der Landwirtschaft.“

Joachim Weber, Bürgermeister der VG Konz: „Ich freue mich für den Betrieb, weil er Wertschätzung für alle Mitarbeiter zeigt, auch für die Azubis. Hier wird vorausschauend investiert, nicht nur in Maschinen, sondern auch in die Ausbildung.“