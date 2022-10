Wirtschaft : Auszeichnung für Saarburger Start-up beim Landes-Technologiewettbewerb

Mainz/Saarburg Die Total Fansports GmbH aus Saarburg ist jüngst von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) beim Technologiewettbewerb Success ausgezeichnet worden. Die Firma war eines von sieben Unternehmen, die in diesem Jahr diesen Preis erhielten.

Dies unterstrich auch Link, der in seiner Ansprache sagte: „Die Preisträger des Wettbewerbs sind ausgezeichnete Beispiele dafür, wie Unternehmen davon profitieren, wenn sie althergebrachte Geschäftsmodelle hinterfragen und ihre Visionen verwirklichen: Die prämierten Projekte setzen in ihren jeweiligen Branchen neue Maßstäbe und erwirtschaften stolze Umsätze.“

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Total Fansports Geschäftsführer Gregor Demmer. Sein Mitgründer Johannes Nicknig ergänzt: „Success ist ein guter Wettbewerb, der uns motiviert und zeigt, dass wir in Rheinland-Pfalz in guter Gesellschaft sind.“