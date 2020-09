Die Polizei bittet um Hinweise : Auto auf Mitfahrerparkplatz bei Reinsfeld aufgebrochen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Reinsfeld Auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld ist laut Polizei am Donnerstag, 17. September, in der Zeit von 10.30 bis 20.30 Uhr die Seitenscheibe eines dort abgestellten Autos aufgebrochen worden.

Der PKW sei durchsucht und es seien Gegenstände gestohlen worden.