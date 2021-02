Hermeskeil : Auto beschädigt und geflüchtet – Polizei Hermeskeil sucht Zeugen

Hermeskeil Ein auf dem Parkplatz gegenüber dem Donatusplatz geparktes Fahrzeug ist am Sonntagabend beschädigt worden. Die Polizei Hermeskeil nennt 21 bis 23 Uhr als mögliche Tatzeit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise Polizei in Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.