Polizei : Auto beschädigt und weitergefahren

Zerf Ein Unbekannter hat laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwoch in Zerf ein Auto der Marke Mitsubishi Kaoot am Heck beschädigt und ist weggefahren. Der 26-jährige Besitzer des Wagens hatte ihn zwischen 10 und 11 Uhr Am Marktplatz geparkt.

