Unfall : Mazda in Konzer Kaufland-Parkhaus beschädigt

Konz Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr einen blauen Mazda CX 5 beschädigt, der laut Polizei auf dem ersten Parkdeck des Kaufland-Parkhauses in Konz abgestellt war. Der Schaden sei am rechten Heckbereich festgestellt worden.



„Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern“, heißte es bei der Polizei.