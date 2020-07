Die Polizei bittet um Hinweise : Unfall mit Fahrerflucht in Hermeskeil

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil (red) Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich in der Hermeskeiler Saarstraße ereignet. Zwischen Montagabend, 27. Juli, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 28. Juli, 9.50 Uhr, stieß, wie die Polizei mitteilte, auf dem an der Saarstraße in Hermeskeil liegenden Parkplatz ein Unbekannter, vermutlich beim Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen neben seinem Wagen parkenden PKW und verursachte dabei Sachschaden.

Vom Unfallverursacher fehle derzeit jede Spur.

Die Polizei sucht nach Zeugen.