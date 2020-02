Die Polizei bittet um Hinweise : Auto in Kell am See gerammt und weitergefahren

Kell am See Ein parkender dunkelfarbener BMW ist laut Polizei in Kell am See auf dem Parkplatz der Grundschule vom Fahrer eines anderen Wagens beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden.



Der Unfall mit Fahrerflucht habe sich im Zeitraum von Freitag, 21. Februar, 17 Uhr, bis Samstag, 22. Februar, 13.30 Uhr, vermutlich während einer Karnevalsveranstaltung, ereignet. An dem abgestellten Auto sei ein Sachschaden von etwa 700 Euro entstanden.