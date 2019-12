Fahrerflucht : Fahrer rammt Auto in Serrig und flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Serrig Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei zwischen Samstag, 30. November, und Montag, 2. Dezember, gegen 9 Uhr in der Bahnhofstraße in Serrig ereignet. Bei einem dort am Fahrbahnrand abgestellten grauen Peugeot sei durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt worden.

Im Anschluss habe der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung gegenüber dem Geschädigten anzuzeigen, mit seinem Wagen verlassen.