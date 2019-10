Hermeskeil : Autoaufbrecher in Hermeskeil unterwegs

Hermeskeil Bei der Polizeiinspektion Hermeskeil sind am Montagmorgen mehrere Autoaufbrüche angezeigt worden. Die bislang bekannt gewordenen sechs betroffenen Fahrzeuge seien von Sonntag, 13. Oktober, auf Montag, 14. Oktober, alle in Hermeskeil auf einem bei der Alten Poststraße an einem Einkaufsmarkt gelegenen Parkplatz abgestellt gewesen, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bisherigen Ermittlungen zu Folge dürfte die Tat im Zeitraum von 2.30 bis 3 Uhr begangen worden sein. An allen Fahrzeugen seien Scheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt worden.