Blaulicht : Ausgebranntes Auto auf Parkdeck in Saarburg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Saarburg Nach dem Brand eines Autos auf einem Parkdeck in Saarburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei in Saarburg am Donnerstag mitteilte, sei der Brand eines Autos auf einem Parkdeck in der Saarburger Heckingstraße am 21. Oktober aufgeklärt. Ein 20-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Saarburg sei dringend tatverdächtig das Fahrzeug absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft.