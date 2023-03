Feuerwehr Autofahrer bei Wiltingen aus Notlage gerettet – Hubschrauber landet auf schmaler Weinbergsstraße

Da es auf den schmalen Passagen der „Kuppstraße“ immer wieder zu Unfällen kommt, sind Anwohner Sirenen am Weinberg gewöhnt. Am Samstag jedoch landete auch ein Hubschrauber auf der schmalen Brücke, die über die Zugstrecke entlang der Saar führt. Nachdem der Fahrer befreit war, wurde er mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße blieb während des gesamten Einsatzes gesperrt. Näheres war von der Saarburger Polizei am Sonntag nicht zu erfahren.