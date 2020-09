Polizei-Fahndung : Autofahrer fährt Fußgängerin in Hermeskeil an und flüchtet - Frau schwer verletzt

Autofahrer fährt Fußgängerin in Hermeskeil an und flüchtet - Frau schwer verletzt

Hermeskeil Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines dunklen Fahrzeugs, mit dem eine Frau angefahren und schwer verletzt wurde. Der Unfall hat sich am Sonntagabend in Hermeskeil ereignet.

Eine Fußgängerin ist am Sonntag kurz nach 22 Uhr in Hermeskeil schwer verletzt worden. Die Frau habe die Trierer Straße an der Donatus-Apotheke überquert, als ein noch unbekanntes Fahrzeug von der Josefstraße nach rechts in die Trierer Straße eingebogen sei, heißt es bei der Polizei. Beim Abbiegevorgang habe der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens die sich noch auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin übersehen.