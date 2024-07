Nach Übernahme Autohaus Walther in Saarburg verkauft künftig Ford und VW

Das Vater-Tochter-Gespann Peter Walther und Jana Hoffstetter hat das Autohaus Werner in Saarburg am 1. Juli übernommen. Nun heißt das Autohaus Walther, genauso wie das Stammhaus der Eigentümer in Merzig. Mit einem großen Fest am Samstag, 29. Juni, wurde die Übernahme gefeiert. Eine Frage tauchte dort und auch anderweitig immer wieder auf: Wird es künftig auch Ford-Autos im Saarburger Autohaus zu kaufen geben?