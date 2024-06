Saarburger Traditionsunternehmen Aus Werner wird Walther: Was das für das Saarburger Autohaus bedeutet

Das Autohaus Werner ist in Saarburg eine Institution. Gleich nach dem Krieg 1946 hat Johann Werner das Unternehmen in einer Garage neben dem ebenfalls noch existierenden Café Hackenberger in der Innenstadt gegründet. Es wuchs und wuchs. Heute zählt die Firma am südwestlichen Rand der Stadt 20 Mitarbeitende. Doch Ende des Monats ist nach 78 Jahren Schluss. Ford-Werner, wie die Firma von vielen genannt wird, wird es dann nicht mehr geben.