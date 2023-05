Autorenlesung mit populärer Ärztin aus dem Ruhrgebiet „Jeder kann Ersthelfer sein“: Richtiges Verhalten im Notfall bereits im Grundschulalter üben

Was ist ein Notfall, zu dem man mit dem Rettungswagen ausrücken muss? Mit welcher Bandbreite es Notfallmediziner in ihrer täglichen Arbeit, Menschen das Leben zu retten, zu tun haben, hat Carola Holzner alias Doc Caro in der Saarburger Stadthalle einem begeisterten Publikum anschaulich und unterhaltsam geschildert. Die 42-Jährige aus Mülheim an der Ruhr ist derzeit mit ihrem neuen Buch „Keine halben Sachen“ auf Lesereise. Auf der Bühne ein lindgrüner Ohrensessel, Sprudel auf einem kleinen Tischchen daneben und ein Stehtisch. Rund 400 Besucher wollen die Rettungsärztin erleben.