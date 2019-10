Kultur : Ave Maria: Matinee in Hermeskeil

Hermeskeil Ave Maria, unter diesem Thema steht die Matinee der Volkshochschule Hermeskeil am Sonntag, 3. November, in der Bibliothek des Gymnasiums Hermeskeil. Die Pianistin Maria Haupenthal und die Sopranistin Miriam Möckel präsentieren laut den Veranstaltern den geistigen Text des Ave Maria in seiner ganzen Schönheit – von früheren Jahrhunderten bis in die Neuzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken