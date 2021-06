Ortsentwicklung : Ayl will weiter wachsen

Ayl will weiter wachsen

Bauen mit grandioser Aussicht: Dieses Gebiet am Rande von Ayl wird Auf Tremmelt II heißen. Foto: Herbert Thormeyer

Ayl Der Rat beschließt die Abgrenzung des künftigen Baugebietes Auf Tremmelt II.

Der Paragraf 13 b des Baugesetzbuches hat Ende 2019 einen wahren Boom an Aufstellungsbeschlüssen verursacht. Bauen außerhalb der eigentlichen Ortsgrenzen, aber mit strengen Auflagen, wurde möglich, gepaart mit extrem günstigem Baugeld.

Von den erlaubten 20000 Quadratmetern muss ein großer Teil natürlich gestaltet und Ausgleichsflächen geschaffen werden. Bevor jedoch Tremmelt II an den Start geht, will die Ortsgemeinde keine Fehler machen. „Wir werden frühzeitig die Fachbehörden beteiligen und in die Planung auch die Öffentlichkeit einbeziehen“, verspricht der Ortschef. Je nach Planung und Grundstücksgröße können es 30 bis 35 neue Bauflächen werden.