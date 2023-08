Großbäckerei in Ayl Nach Ammoniak-Austritt – Produktion bei Biebelhausener Mühle wieder angelaufen (Update)

Update | Ayl-Biebelhausen · In der Nacht zum Freitag war bei der Biebelhausener Mühle in Ayl Kühlmittel ausgetreten. Die Produktion wurde gestoppt. Die Filialen schließen am Freitag deshalb früher. Wie es am Samstag aussieht.

18.08.2023, 10:20 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa/Bernd Weissbrod