Musik : 25 Minuten Besinnlichkeit

Ayl Der Musikverein Ayl hat ein Weihnachtskonzert in der Kirche aufgezeichnet. Premiere ist im Internet am 1. Advent um Mitternacht.

An zwei Abenden haben sich die Musiker in St. Bartholomäus getroffen um neben zwei Chorälen noch mit Imagasy von Thiemo Kraas auch die Weihnachtsklassiker Little Drummer Boy und Halleluja aufzunehmen- alles ohne Publikum versteht sich.