Veranstaltungen : Ayler Dorf- und Weinkirmes abgesagt

Ayl Der Vorstand der Festgemeinschaft ATrotz der sukzessiven Lockerungen der Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz seien Veranstaltungen im Sommer leider weiterhin nicht in der gewohnten Form umsetzbar, so heißt es in einer Mitteilung.

Die Einhaltung der Hygieneverordnung und weiterer Restriktionen liege in der Verantwortung der Veranstalter, die den Anforderungen organisatorisch jedoch nur schwer nachkommen könnten. Deshalb habe der Vorstand entschieden, die Kirmes abzusagen.