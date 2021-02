Ayl/Biebelhausen : Fastnachts-Freude, zumindest im Fenster

Ayl/Biebelhausen Ayler Karneval-Verein „Närrische Kupp“ verteilt „Fastnacht-Starter-Set“ an alle Haushalte.

Der Ayler Karneval-Verein „Närrische Kupp“ wartet mit einer ungewöhnlichen und wohl einmaligen Idee auf: Am Samstagnachmittag starteten sieben Zweier-Teams mit Bollerwagen am Bürgerhaus, um in Ayl und Biebelhausen sogenannte „Fastnacht-Starter-Sets“ an alle Haushalte zu verteilen. Das sind immerhin fast 600 Häuser, die angelaufen werden.