Kirche : Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz

AYL Ayler und Biebelhausener Gläubige feiern am Sonntag mit einem Gottesdienst die Innenrenovierung der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Ayl.

Der Gottesdienst am Sonntag, 27. Oktober, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Ayl wird ein ganz besonderer. Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg feiert mit den Gläubigen den Abschluss der Innenrenovierung des Gotteshauses mit einem Festhochamt, das vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet wird. Damit endet die Zeit des Notbehelfs, in der der große Saal des Jugendheims als Übergangskirche genutzt wurde.