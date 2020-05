AYL Geschätzt mehr als 1000 Teilnehmer: Ayler Winzer schlagen mit den Kellertagen per Livestream dem Coronavirus ein Schnippchen.

Alles spielte sich parallel ab, die Vorstellung der Weine in Interviews mit Hintergrundinformationen zur Weingeschichte und der Fortschritt der beiden Meisterköche am Herd mit den geschätzten mehr als 1000 Genießern an den Bildschirmen. Sogar Fragen konnten in der Sendung gestellt werden, meist an die Köche. „Wir haben zwar nur etwas mehr als 200 Pakete verschickt, aber diesen Abend werden wohl die wenigsten allein vor dem Computer verbringen“, glaubt Helmut Plunien.