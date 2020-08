Hermeskeil : B 327 bei Hermeskeil ab 10. August halbseitig gesperrt

Hermeskeil (red) Wegen Unterhaltungsarbeiten an der Hunsrückhöhenstraße (B 327) wird ein Straßenabschnitt bei Hermeskeil von Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, halbseitig gesperrt. Das teilt die Masterstraßenmeisterei Hermeskeil mit.

Laut der Straßenmeisterei muss zwischen dem Stadtausgang in Richtung Malborn und der Abzweigung der K 97 in Richtung Rascheid der Asphalt im Straßenoberbau an einigen Stellen erneuert werden. Eine Ampel soll während der Arbeiten dabei helfen, den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeizuführen.