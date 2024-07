Die wichtigsten Infos Achtung Pendler! Warum die B 407 in Kirf ab Montag, 8. Juli, gesperrt ist

2560 Fahrzeuge passieren täglich die Bundesstraße B 407 in Kirf, 500 Menschen leben in dem Ortsteil. Für Ortsbürgermeister Reinhold Anton ist das ein „enormes Verkehrsaufkommen“. Die Straße wird von Luxemburg-Pendlern genutzt und dient als Zubringer für die Autobahn A 8. Laut Anton wurde sie zuletzt in den 70ern erneuert. Vor diesem Hintergrund scheint der nun anstehende Ausbau der Trasse kein Luxus zu sein.