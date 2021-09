Blaulicht : B 419 bei Wasserliesch: Unfall am Morgen führte zur Sperrung

Wasserliesch Wegen eines Verkehrsunfalls war die Bundesstraße an der Obermosel am Mittwochmorgen zeitweise gesperrt. Es gab Verletzte an der Unfallstelle.

Ein Anlieger sprach am gegen 8.45 Uhr von einem großen Aufgebot an Einsatzkräften, das nach Wasserliesch ausgerückt sei. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass es einen Unfall auf der B 419 gegeben habe und die Straße kurzzeitig gesperrt gewesen sei.

Unfall auf der B 419: Leichtverletzte und Sperrung