Verkehr : Vorsicht, Pendler: Ampel bremst auf B419 in Temmels den Verkehr aus – Kreisel wird saniert

Bei einem Unfall am Morgen des 24. Dezember 2021 wurde die Straßenkunst auf dem Kreisel in Temmels komplett zerstört (Archivbild). Foto: Boie Jürgen

Temmels In den kommenden Tagen müssen Autofahrer an der Obermosel geduldig sein. Der bei Verkehrsunfällen beschädigte Kreisel an der viel befahrenen B419 wird saniert. Was auf die Pendler zukommt.

Arbeiter reparieren seit Montag den Kreisverkehr im Obermoselort Temmels, über den normalerweise der Verkehr von der Landesstraße 136 auf die B 419 fließt. Während der Bauarbeiten ist der Kreisel halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird deshalb an der viel befahrenen Luxemburgpendlerstrecke mit einer Baustellenampel geregelt. Das führt vor allem im Berufsverkehr zu Staus.

Auf Nachfrage bei er Verbandsgemeindeverwaltung Konz erklärt die Pressestelle, dass die halbseitige Sperrung und der Einsatz der Ampel vom 1. bis zum 19. August genehmigt sei. Auf der Internetseite der Ortsgemeinde Temmels heißt es: „Der Ende letzten Jahres bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigte Kreisverkehr wird ab dem 1. August für circa zwei Wochen repariert. Deshalb kann zeitweise nur eine Hälfte des Kreisverkehrs befahren werden.“

Bei dem Unfall sei unter anderem der mittlere Betonring beschädigt worden. Deshalb müsse für die Reparatur schweres Gerät eingesetzt werden. Auf Nachfrage erklärt der Temmelser Ortsbürgermeister Herbert Schneider, dass die Reparaturarbeiten extra in die luxemburgische Ferienzeit gelegt worden seien. Trotzdem sei vermutlich mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

2021 kam es gleich zu zwei Unfällen an dem Kreisverkehr, im März und am 24. Dezember. Dabei wurde nicht nur das Bauwerk selbst, sondern auch das darauf installierte Kunstwerk schwer beschädigt. Während der Verursacher beim ersten Unfall unbekannt bliebt, konnte der zweite Schaden mit der Versicherung des Autofahrers reguliert werden.