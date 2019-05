Großprojekt wirft Schatten voraus : Konz bekommt eine neue Saar-Brücke

Info

Auch beim Bau der neuen Moselbrücke zwischen Wellen und Grevenmacher im Jahr 2013 wurde das Hauptteil vorproduziert. Die Teile der Stahlkonstruktion, die heute den Verkehr über die Mosel bringt, wurde in Belgien gebaut und im Merterter Hafen zusammengesetzt. Am 8. August 2013 wurde das 113 Meter lange und 1400 Tonnen schwere Teil mit einer spektakulären Aktion unter den Augen von hunderten Zuschauern auf beiden Moselseiten mit zwei Schwimmkörpern zum Brückenstandort geschifft. Dort wurde Zentimeter für Zentimeter auf die Brückenlager herabgelassen. Danach dauerte es noch zwei Monate – dann wurde die Brücke für den Verkehr freigegeben. Insgesamt war die Strecke über die Mosel an der Stelle nur für viereinhalb Monate nicht befahrbar. So schnell wird es laut Marc Kuhn, Ingenieur beim Landesbetrieb Mobilität in Konz auf keinen Fall gehen. „Die Widerlager, die Betonstützen an Land, auf denen die Brücke aufliegt, mussten in Grevenmacher nur saniert und nicht neu gebaut werden“, sagt er. Zudem sei in Grevenmacher und Wellen rings um die Brücke viel mehr Platz für die Baustelleneinrichtung gewesen. Deshalb werde es in Konz vermutlich 24 statt viereinhalb Monate dauern.