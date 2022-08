Verkehr : B 51 zwischen Konz und Trier: Sechs-Tage-Sperrung ab Mitte September geplant

Konz/Trier Der Zeitpunkt steht nun fest: Ab 14. September wird die Verbindung zwischen Konz und Trier in mehreren Abschnitten saniert. Wie der Verkehr umgeleitet wird.

Ab dem 14. September wird laut Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität in mehreren Abschnitten an der Straße gearbeitet. Auf Schildern wird der Termin bereits angekündigt. Die gesamte Sanierung der Bundesstraße zwischen Konz und Trier wird laut Braun voraussichtlich bis Ende November dauern.

Der erste Abschnitt ist der schwierigste, dauert aber nur sechs Tage

Der erste Bauabschnitt ist laut Braun der für den Verkehr problematischste Abschnitt. Denn dann werden die 270 Meter vor der Bahnbrücke in Karthaus (von Trier aus gesehen) für die Sanierung gesperrt, nicht jedoch die Anschlüsse an die K 134. Diese Sperrung soll allerdings auch nur sechs Tage dauern.

Die übrigen Abschnitte zusammen dauern dann von Ende September voraussichtlich bis Ende November und sind laut Braun noch nicht in allen Teilen mit den Firmen und Kommunen abgestimmt. Geplant ist, dass anschließend die Verbindungsstraßen von der B 51 zur K 134 saniert werden. Dieser zweite Abschnitt wird laut LBM zusammen mit dem vierten Bauabschnitt vier (Sanierung der zweispurigen Fahrbahn von Konz nach Trier) erneuert, um Bauabläufe zu optimieren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Konz werden in dieser Zeit über den Möbel-Martin-Kreisel auf die B 51 umgeleitet und nach der Karthauser Bahnbrücke auf die Gegenfahrbahn geleitet, so dass in jede Fahrtrichtung nur eine Fahrbahn (sonst zwei) zur Verfügung steht.