Baustelle : Arbeiten an B51 zwischen Konz und Trier: Es dauert länger

Die Verkehrsführung auf der B51 an der Abzweigung zum Estricher Hof und insgesamt zwischen Trier und Konz bleibt länger provisorisch. Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie darüber hinaus stehen, anders als geplant, weiterhin nur zwei Spuren für Fahrzeuge auf der B51 zur Verfügung. Foto: Dieter Soltau

Konz/Trier Die B51 zwischen Konz und Trier wird doch nicht in diesem Jahr wieder komplett freigegeben. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an anderen Problemen.