Viel befahrene Strecke Warum eine Ampel Autos auf der B51 bei Konz ausbremst

Auf Nachfrage beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier erklärt ein Sprecher der Behörde: „Aktuell werden seitens der Straßenmeisterei Saarburg die in den Wintermonaten turnusmäßigen Gehölzschnitte durchgeführt.“ Im angesprochenen Streckenabschnitt sei das derzeit der Bereich der B51 an der Ortsumgehung Konz etwa zwischen dem Turbokreisel und der Einmündung nach Karthaus.