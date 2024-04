Auf der B51 Mercedes überschlägt sich zwischen Trier und Konz

Zur Ursache äußert sich die Polizei am Tag nach dem Unfall in einer Pressemitteilung. Der Fahrer sei „etwas schneller unterwegs“ gewesen. Der Mann habe „alkoholbedingt einen spektakulären Verkehrsunfall“ verursacht. „Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und letztlich erst einige Meter weiter total beschädigt und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam“, beschreibt die Polizei den Unfallablauf.